«Продолжение могло бы усугубить травму». Риндеркнеш — о снятии в матче с Копривой

26-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш прокомментировал своё снятие с матча третьего круга «Мастерса» в Мадриде с чехом Витом Копривой. Француз завершил борьбу при счёте 6:4, 3:6, почувствовав боль в ноге.

«Я выиграл очко, но почти сразу понял, что немного потянул мышцу. После этого я, конечно, уже не мог нормально опираться на ногу. Если бы это произошло за три гейма до конца, в конце второго сета, возможно, я бы удержал подачу или выиграл матч, но в таких условиях было бы неразумно продолжать матч с учётом предстоящих турниров. И в любом случае, учитывая, что мне предстояло делать в матче, продолжение могло бы усугубить травму», – приводит слова Риндеркнеша L’Equipe.