«Продолжение могло бы усугубить травму». Риндеркнеш — о снятии в матче с Копривой
26-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш прокомментировал своё снятие с матча третьего круга «Мастерса» в Мадриде с чехом Витом Копривой. Француз завершил борьбу при счёте 6:4, 3:6, почувствовав боль в ноге.
Мадрид (м). 3-й круг
26 апреля 2026, воскресенье. 20:05 МСК
Вит Коприва
Окончен
2 : 1
Артур Риндеркнеш
«Я выиграл очко, но почти сразу понял, что немного потянул мышцу. После этого я, конечно, уже не мог нормально опираться на ногу. Если бы это произошло за три гейма до конца, в конце второго сета, возможно, я бы удержал подачу или выиграл матч, но в таких условиях было бы неразумно продолжать матч с учётом предстоящих турниров. И в любом случае, учитывая, что мне предстояло делать в матче, продолжение могло бы усугубить травму», – приводит слова Риндеркнеша L’Equipe.
