«Этот парень подавал как из пушки». Фис — о победе над Навой в Мадриде

25-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис прокомментировал победу в третьем круге «Мастерса» в Мадриде над американцем Эмилио Навой. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

– Что было самым сложным в его игре?

– Думаю, его подача, честно говоря. Этот парень подавал как из пушки. Я смотрел — 217, 218, 219, 215 км/ч. Я вообще ничего не мог сделать, особенно в первом сете. У меня был важный гейм при счёте 5-0, я думал, может, сейчас сделаю брейк. Но нет — он снова сыграл отличный гейм. Поэтому пришлось играть очень хороший тай-брейк. Думаю, я это сделал. Я хорошо подавал, хорошо принимал. Это первый ключевой момент — нужно было просто начать возвращать подачу. И я справился довольно неплохо, так что очень доволен.

Во втором сете стало лучше. Я сделал ужасный гейм при 3-1… Нет, реально ужасный, безумно плохой. Так бывает.

Я сел на стул и подумал: «Артюр, если ты снова пойдёшь в три сета из-за этого, я… с ума сойду» (смеётся). Но я рад, что сумел собраться и выиграть в двух сетах.

– Что ты себе говорил, когда соперник так хорошо подаёт?

– Горан [Иванишевич] сказал мне просто сосредоточиться на своей подаче и ждать возможностей.

В начале второго сета я пытался принимать далеко от линии, но он слишком хорошо подавал. Тогда я подумал: «Ладно, надо подойти ближе, выбрать сторону и просто стараться попадать в приём». И я это сделал, поэтому доволен, – сказал Фис в студии Tennis Channel.