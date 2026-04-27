Каспер Рууд уверенно вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Норвежский теннисист 15-я ракетка мира Каспер Рууд продолжает защиту титула турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Со счётом 6:3, 6:1 он одолел местного спортсмена Алехандро Давидович-Фокину (24-я строчка рейтинга).

Матч длился 1 час 19 минут. За это время норвежец допустил две двойные ошибки, выполнил три подачи навылет и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми возможных. Испанцу удалось выполнить один эйс. Он также реализовал один брейк-пойнт и допустил две двойные ошибки.

В 1/8 финала Каспер Рууд сыграет с победителем встречи между греческим теннисистом Стефаносом Циципасом и представителем Испании Даниэлем Мерида-Агиларом.