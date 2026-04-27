Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как принял решение выступить на «Мастерсе» в Мадриде, несмотря на недавнюю победу на турнире в Монте-Карло.

«Когда выиграл в Монте-Карло, я сказал, что через три-четыре дня мы решим, играть или нет. Я проснулся, и по ощущениям в теле всё было довольно хорошо, и подумал: «Почему бы и нет?» Поэтому мы приехали в Мадрид, чтобы понять, как будет чувствовать себя тело. Конечно, тело — это самое важное, и я всегда буду его беречь, в том числе ради будущих турниров и следующих лет.

Я принимал такие решения и в прошлом году, и пару лет назад — не играть какие-то турниры, если чувствовал, что это правильно. И буду продолжать так делать. Также и по ходу турниров, если чувствую, что нагрузка становится слишком большой для организма, я не боюсь сказать: «Нет».

Но на данный момент я чувствую себя довольно хорошо, и психологически тоже нахожусь в хорошем состоянии, несмотря на то что за последний месяц сыграл много. Так что посмотрим. Я рад быть в Мадриде, рад сыграть как минимум ещё один матч, а дальше будет видно», – сказал Синнер в студии Tennis Channel.