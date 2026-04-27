Бенчич в трёх сетах проиграла Баптист и не смогла выйти в 1/4 финала «тысячника» в Мадриде
12-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич не смогла выйти в 1/4 финала «тысячника» в Мадриде, проиграв американке Хейли Баптист (32-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 7:6 (16:14), 3:6.
Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 12:10 МСК
Теннисистки провели на корте 2 часа 44 минуты. За время матча Баптист выполнила восемь подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Белинда Бенчич сделала в игре три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из восьми.
В 1/4 финала турнира в Мадриде Хейли Баптист сыграет с победительницей встречи между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и японкой Наоми Осакой.
- 27 апреля 2026
