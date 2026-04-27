Бенчич и Баптист провели самый длинный тай-брейк в сезоне-2026 по числу очков

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (12-я ракетка мира) и представительница США Хейли Баптист (32-й номер рейтинга) сыграли самый длинный тай-брейк по количеству очков в сезоне-2026. В матче 1/8 финала на турнире в Мадриде второй сет закончился в пользу Бенчич со счётом 7:6 (16:14). На двоих они заработали 30 очков.

На момент написания новости счёт в игре — 6:1, 6:7 (14:16), 2:1 в пользу Хейли Баптист. Победительница матча сыграет с сильнейшей в поединке первой ракетки мира Арины Соболенко (Беларусь) и Наоми Осаки (Япония).

Напомним, действующей победительницей турнира в Мадриде является Арина Соболенко.