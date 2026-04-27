Главная Теннис Новости

Артюр Фис рассказал, какую музыку слушает перед выходом на корт

Артюр Фис рассказал, какую музыку слушает перед выходом на корт
25-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис рассказал, какую музыку слушает перед выходом на корт, отметив, что ему нравится творчество рэп-исполнителей.

– Перед выходом на корт я всегда слушаю Many Men от 50 Cent. Мне нужно это, помогает настроиться, классика.
Ещё, сейчас есть французский артист, его зовут Guy2Bezbar. Ты, возможно, его не знаешь, но у него есть трек под названием Rosé, он довольно хороший.

— Рэп?
— Да, рэп.

– Французский рэп вообще сильный.
— О да, французский рэп — это безумие, он реально очень хороший. И ещё я сейчас слушаю одного парня, которого раньше не знал. Его зовут Cordae. У него есть несколько… Ну очень классных треков, – сказал Фис в студии Tennis Channel.

