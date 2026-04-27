Плишкова стала самой низкорейтинговой участницей 1/4 финала в Мадриде с 2009 года
Поделиться
Чешская теннисистка бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Со счётом 6:4, 6:3 она обыграла Солану Сьерру (Аргентина). На данный момент Плишкова занимает 197-ю строчку рейтинга. Теннисистка стала самой низкорейтинговой участницей четвертьфинала турнира в Мадриде с момента его основания в 2009 году.
Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 14:10 МСК
Солана Сьерра
Окончен
Каролина Плишкова
Плишкова за время матча выполнила одну подачу навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. В 1/4 финала она сыграет с победительницей матча Анастасия Потапова (Австрия) — Елена Рыбакина (Казахстан).
Каролина Плишкова 17 раз выигрывала титулы в одиночном разряде. Первой позиции в рейтинге она достигла в июле 2017 года.
Комментарии
- 27 апреля 2026
-
17:55
-
17:51
-
17:46
-
17:37
-
16:54
-
16:44
-
16:30
-
16:27
-
16:19
-
16:19
-
15:45
-
14:52
-
14:28
-
13:32
-
13:27
-
13:00
-
12:00
-
11:49
-
11:25
-
11:22
-
11:00
-
10:38
-
10:21
-
10:19
-
10:04
-
09:45
-
09:35
-
08:30
-
02:38
-
02:06
-
02:00
-
00:58
-
00:56
-
00:52
-
00:46