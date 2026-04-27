Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Плишкова стала самой низкорейтинговой участницей 1/4 финала в Мадриде с 2009 года

Комментарии

Чешская теннисистка бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Со счётом 6:4, 6:3 она обыграла Солану Сьерру (Аргентина). На данный момент Плишкова занимает 197-ю строчку рейтинга. Теннисистка стала самой низкорейтинговой участницей четвертьфинала турнира в Мадриде с момента его основания в 2009 году.

Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 14:10 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Плишкова за время матча выполнила одну подачу навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. В 1/4 финала она сыграет с победительницей матча Анастасия Потапова (Австрия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Каролина Плишкова 17 раз выигрывала титулы в одиночном разряде. Первой позиции в рейтинге она достигла в июле 2017 года.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android