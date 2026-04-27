Плишкова стала самой низкорейтинговой участницей 1/4 финала в Мадриде с 2009 года

Чешская теннисистка бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Со счётом 6:4, 6:3 она обыграла Солану Сьерру (Аргентина). На данный момент Плишкова занимает 197-ю строчку рейтинга. Теннисистка стала самой низкорейтинговой участницей четвертьфинала турнира в Мадриде с момента его основания в 2009 году.

Плишкова за время матча выполнила одну подачу навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. В 1/4 финала она сыграет с победительницей матча Анастасия Потапова (Австрия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Каролина Плишкова 17 раз выигрывала титулы в одиночном разряде. Первой позиции в рейтинге она достигла в июле 2017 года.