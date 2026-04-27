Циципас пробился в 1/8 финала Мадрида, где сыграет с Руудом

Греческий теннисист 80-я ракетка мира Стефанос Циципас одержал победу в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Со счётом 6:4, 6:2 он одолел местного спортсмена Даниэля Мерида-Агилара (102-й номер рейтинга).

Встреча длилась 1 час 8 минут. Циципасу удалось выполнить две подачи навылет и реализовать три брейк-пойнта из четырёх заработанных. Он не допустил ни одной ошибки. Мерида-Агилар допустил одну двойную ошибку, не выполнил ни одного эйса и не смог реализовать четыре брейк-пойнта.

В 1/8 финала престижных соревнований на грунте Стефанос Циципас сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом, который в Мадриде защищает прошлогодний титул.