Циципас пробился в 1/8 финала Мадрида, где сыграет с Руудом
Греческий теннисист 80-я ракетка мира Стефанос Циципас одержал победу в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Со счётом 6:4, 6:2 он одолел местного спортсмена Даниэля Мерида-Агилара (102-й номер рейтинга).
Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 15:10 МСК
Стефанос Циципас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Даниэль Мерида-Агилар
Встреча длилась 1 час 8 минут. Циципасу удалось выполнить две подачи навылет и реализовать три брейк-пойнта из четырёх заработанных. Он не допустил ни одной ошибки. Мерида-Агилар допустил одну двойную ошибку, не выполнил ни одного эйса и не смог реализовать четыре брейк-пойнта.
В 1/8 финала престижных соревнований на грунте Стефанос Циципас сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом, который в Мадриде защищает прошлогодний титул.
