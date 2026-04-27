Давидович-Фокина — о поражении от Рууда: он грамотно использовал мои слабые стороны

24-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал своё поражение в матче третьего круга «Мастерса» в Мадриде от норвежца Каспера Рууда. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу Рууда.

«Я доволен тем, что смог сыграть и выйти на корт без боли, но Каспер — один из лучших игроков на грунте, сегодня он грамотно использовал мои слабые стороны, нагружая мяч сверху и играя мощно с обеих сторон. Сейчас у меня есть две недели на тренировки перед Римом, постараемся использовать их максимально. Здесь у меня почти не было времени подготовиться перед первым матчем, поэтому рад вернуться в тур — скучал по нему в течение этого месяца», – приводит слова Давидович-Фокины Punto De Break.