Соболенко в трёх партиях обыграла Осаку и вышла в 1/4 финала «тысячника» в Мадриде
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв в матче четвёртого круга японку Наоми Осаку (15-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:2.
Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 14:10 МСК
Наоми Осака
Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты. За время матча Осака выполнила девять подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать единственный заработанный в игре брейк-пойнт. Соболенко сделала в игре шесть эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 14.
За право выйти в 1/2 финала турнира в Мадриде Арина Соболенко поспорит с американской теннисисткой Хейли Баптист.
