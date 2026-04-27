Арина Соболенко — Наоми Осака, результат матча 27 апреля 2026, счет 2:1, 4-й круг WTA-1000, Мадрид

Соболенко в трёх партиях обыграла Осаку и вышла в 1/4 финала «тысячника» в Мадриде
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв в матче четвёртого круга японку Наоми Осаку (15-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:2.

Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 14:10 МСК
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 1 		6 6
7 7 		3 2
         
Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты. За время матча Осака выполнила девять подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать единственный заработанный в игре брейк-пойнт. Соболенко сделала в игре шесть эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 14.

За право выйти в 1/2 финала турнира в Мадриде Арина Соболенко поспорит с американской теннисисткой Хейли Баптист.

