Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Циципас рассказал о своём состоянии после выхода в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Циципас рассказал о своём состоянии после выхода в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
Стефанос Циципас
Представитель Греции Стефанос Циципас высказался о своей победе над Даниэлем Мерида-Агиларом в матче третьего круга турнира в Мадриде. Он обыграл испанца со счётом 6:4, 6:2.

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 15:10 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Даниэль Мерида-Агилар
Испания
Даниэль Мерида-Агилар
Д. Мерида-Агилар

— Судя по тому, как играл, особенно в первом матче здесь, это тот тип тенниса, который ты искал?
— Безусловно. Думаю, сегодня было много, чему можно было научиться. Я был стабилен, играл в свою игру и оказывал огромное давление на корте. Просто очень рад видеть, как выступаю на таком высоком уровне. Не давал много шансов. Именно это сделало меня сильным соперником сегодня.

— Ранее ты говорил, что пытаешься заново открыть для себя радость соревнований после долгой травмы в прошлом году. Ты её нашел?
— Когда играешь такие матчи, борешься, находишься в хорошем настрое, чувствуешь, что сама радость от игры позволяет тебе ощущать это уже на корте. Такие моменты, несмотря на конкретный результат, учат меня многому. Они помогают снова сблизиться с теннисом, — сказал Циципас в интервью на корте.

В 1/8 финала престижных соревнований на грунте Стефанос Циципас сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом, который в Мадриде защищает прошлогодний титул.

