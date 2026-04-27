Циципас рассказал о своём состоянии после выхода в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Представитель Греции Стефанос Циципас высказался о своей победе над Даниэлем Мерида-Агиларом в матче третьего круга турнира в Мадриде. Он обыграл испанца со счётом 6:4, 6:2.
— Судя по тому, как играл, особенно в первом матче здесь, это тот тип тенниса, который ты искал?
— Безусловно. Думаю, сегодня было много, чему можно было научиться. Я был стабилен, играл в свою игру и оказывал огромное давление на корте. Просто очень рад видеть, как выступаю на таком высоком уровне. Не давал много шансов. Именно это сделало меня сильным соперником сегодня.
— Ранее ты говорил, что пытаешься заново открыть для себя радость соревнований после долгой травмы в прошлом году. Ты её нашел?
— Когда играешь такие матчи, борешься, находишься в хорошем настрое, чувствуешь, что сама радость от игры позволяет тебе ощущать это уже на корте. Такие моменты, несмотря на конкретный результат, учат меня многому. Они помогают снова сблизиться с теннисом, — сказал Циципас в интервью на корте.
В 1/8 финала престижных соревнований на грунте Стефанос Циципас сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом, который в Мадриде защищает прошлогодний титул.
- 27 апреля 2026
