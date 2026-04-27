Соболенко — о победе над Осакой: в третьем сете мне немного повезло в паре розыгрышей

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в 1/8 финала турнира WTA-1000 над японской теннисисткой Наоми Осакой. Встреча завершилась со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
«Был невероятный уровень игры, она сыграла просто потрясающе. Мне кажется, что в третьем сете мне просто немного повезло в паре розыгрышей, поэтому всё закончилось так быстро, но в целом это была действительно невероятная борьба. Рада, что она навязала такую борьбу. Мне пришлось бороться, повысить уровень своей игры, довольна своим выступлением», – сказала Соболенко в интервью на корте после матча
За выход в полуфинал турнира в Мадриде Арина Соболенко поспорит с американской теннисисткой Хейли Баптист.
