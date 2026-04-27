Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко — о победе над Осакой: в третьем сете мне немного повезло в паре розыгрышей

Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в 1/8 финала турнира WTA-1000 над японской теннисисткой Наоми Осакой. Встреча завершилась со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:2.

Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 14:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 1 		6 6
7 7 		3 2
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Был невероятный уровень игры, она сыграла просто потрясающе. Мне кажется, что в третьем сете мне просто немного повезло в паре розыгрышей, поэтому всё закончилось так быстро, но в целом это была действительно невероятная борьба. Рада, что она навязала такую борьбу. Мне пришлось бороться, повысить уровень своей игры, довольна своим выступлением», – сказала Соболенко в интервью на корте после матча

За выход в полуфинал турнира в Мадриде Арина Соболенко поспорит с американской теннисисткой Хейли Баптист.

Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android