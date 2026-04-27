Рыбакина — Потапова: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала «тысячника» в Мадриде

Сегодня, 27 апреля, на грунтовых кортах Мадрида продолжается турнир категории WTA-1000. В рамках четвёртого круга сразятся вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и представительница Австрии Анастасия Потапова, занимающая в мировом рейтинге 56-е место.

Начало матча запланировано на 22:30 мск.

Рыбакина ведёт 1-0 по личным встречам. Она выиграла у Потаповой на харде в четвертьфинале Брисбена-2024 со счётом 6:1, отказ.

Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.