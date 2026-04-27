«Она даёт всем нам надежду». Арина Соболенко — о значении примера Осаки для теннисисток

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после выхода в четвертьфинал грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) восхитилась примером своей соперницы – японки Наоми Осаки. Соболенко обыграла Осаку со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:2.

«Она просто невероятный пример для подражания. Вернуться в такой спорт, как теннис, после рождения ребёнка — это очень непросто. Видеть её снова в двадцатке лучших, и, конечно же, она ещё движется к десятке. Это потрясающе. Это вдохновляет. Она даёт нам всем надежду, что мы можем родить ребёнка, а потом вернуться и продолжать играть на таком уровне. Это вдохновляет», — сказала Соболенко в интервью на корте.