«Она даёт всем нам надежду». Арина Соболенко — о значении примера Осаки для теннисисток
Поделиться
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после выхода в четвертьфинал грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) восхитилась примером своей соперницы – японки Наоми Осаки. Соболенко обыграла Осаку со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:2.
Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 14:10 МСК
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
«Она просто невероятный пример для подражания. Вернуться в такой спорт, как теннис, после рождения ребёнка — это очень непросто. Видеть её снова в двадцатке лучших, и, конечно же, она ещё движется к десятке. Это потрясающе. Это вдохновляет. Она даёт нам всем надежду, что мы можем родить ребёнка, а потом вернуться и продолжать играть на таком уровне. Это вдохновляет», — сказала Соболенко в интервью на корте.
Комментарии
- 27 апреля 2026
-
17:55
-
17:51
-
17:46
-
17:37
-
16:54
-
16:44
-
16:30
-
16:27
-
16:19
-
16:19
-
15:45
-
14:52
-
14:28
-
13:32
-
13:27
-
13:00
-
12:00
-
11:49
-
11:25
-
11:22
-
11:00
-
10:38
-
10:21
-
10:19
-
10:04
-
09:45
-
09:35
-
08:30
-
02:38
-
02:06
-
02:00
-
00:58
-
00:56
-
00:52
-
00:46