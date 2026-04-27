«Довольно легко отдала ей тай-брейк». Соболенко оценила уровень своей игры с Осакой
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила уровень своей игры в матче с японкой Наоми Осакой в рамках 1/8 финала грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).
Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 14:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
Наоми Осака
Н. Осака
«Думаю, я сыграла довольно неплохо. Просто в конце первого сета немного сбавила темп и довольно легко отдала ей тай-брейк. Но в целом довольна своим выступлением. Когда она на меня оказывала давление, я смогла показать невероятные удары и теннис. Так что довольна. Рада, что она действительно оказала мне сопротивление, когда я пыталась отыграться. Я боролась и в итоге смогла найти решение в матче. Так что, в целом, довольна», — передаёт слова Соболенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
Материалы по теме
