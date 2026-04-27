Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Николай Будков Кьер, результат матча 27 апреля 2026, счёт 2:0, 3-й круг турнира в Мадриде

Даниил Медведев уверенно вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

27 апреля 2026, понедельник. 16:40 МСК
В матче третьего круга Медведев (7) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 140-ю ракетку мира 19-летнего норвежца Николая Будкова Кьера (Q).

Встреча Медведева с норвежским теннисистом продлилась 1 час и 10 минут. В её рамках Даниил два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Николая ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в четвертьфинал турнира в Мадриде Медведев сразится с победителем матча Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай, Q) — Флавио Коболли (Италия, 10).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android