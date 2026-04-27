Даниил Медведев уверенно вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
Поделиться
Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 16:40 МСК
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Николай Будков Кьер
В матче третьего круга Медведев (7) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 140-ю ракетку мира 19-летнего норвежца Николая Будкова Кьера (Q).
Встреча Медведева с норвежским теннисистом продлилась 1 час и 10 минут. В её рамках Даниил два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Николая ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
За выход в четвертьфинал турнира в Мадриде Медведев сразится с победителем матча Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай, Q) — Флавио Коболли (Италия, 10).
Комментарии
- 27 апреля 2026
-
17:55
-
17:51
-
17:46
-
17:37
-
16:54
-
16:44
-
16:30
-
16:27
-
16:19
-
16:19
-
15:45
-
14:52
-
14:28
-
13:32
-
13:27
-
13:00
-
12:00
-
11:49
-
11:25
-
11:22
-
11:00
-
10:38
-
10:21
-
10:19
-
10:04
-
09:45
-
09:35
-
08:30
-
02:38
-
02:06
-
02:00
-
00:58
-
00:56
-
00:52
-
00:46