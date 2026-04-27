Соболенко — шестая теннисистка с 2009 года, одержавшая 150 побед на турнирах WTA-1000

Первая ракетка мира и победительница четырёх турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко стала шестой теннисисткой, одержавшей 150 и более побед на «тысячниках» тура WTA, начиная с введения нового формата этого турнира в 2009 году. Последним результатом спортсменки стала победа в 1/8 финала турнира WTA-1000 Мадриде. Соболенко оказалась сильнее японки Наоми Осаки, занимающей в мировом рейтинге 15-е место.

Также Соболенко занимает второе место по соотношению побед и количества матчей (150 побед в 200 встречах). Выше находится её соотечественница Виктория Азаренко, которой удалось победить 150 раз в 199 матчах.