Соболенко — шестая теннисистка с 2009 года, одержавшая 150 побед на турнирах WTA-1000
Первая ракетка мира и победительница четырёх турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко стала шестой теннисисткой, одержавшей 150 и более побед на «тысячниках» тура WTA, начиная с введения нового формата этого турнира в 2009 году. Последним результатом спортсменки стала победа в 1/8 финала турнира WTA-1000 Мадриде. Соболенко оказалась сильнее японки Наоми Осаки, занимающей в мировом рейтинге 15-е место.
Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 14:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
Наоми Осака
Н. Осака
Также Соболенко занимает второе место по соотношению побед и количества матчей (150 побед в 200 встречах). Выше находится её соотечественница Виктория Азаренко, которой удалось победить 150 раз в 199 матчах.
