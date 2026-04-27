«Это чувство никогда не забудешь». Соболенко — об ощущениях от поражений в теннисе

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, обыгравшая в 1/8 финала «тысячника» в Мадриде японку Наоми Осаку, ответила, забыла ли чувство поражения в теннисном матче. Последний раз спортсменка уступала в финале Australian Open — 2026, где встретилась с Еленой Рыбакиной.

— Последний раз проигрывала в январе. С тех пор уже серия побед достигла 15 матчей. Вы уже забыли чувство проигрыша в теннисном матче?

— Нет, это чувство никогда не забудешь. Оно незабываемо (смеётся). То же самое, что и победа. Я ненавижу проигрывать. Это самое ужасное чувство для спортсмена, — передаёт слова Соболенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.