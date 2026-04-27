«Это чувство никогда не забудешь». Соболенко — об ощущениях от поражений в теннисе
Поделиться
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, обыгравшая в 1/8 финала «тысячника» в Мадриде японку Наоми Осаку, ответила, забыла ли чувство поражения в теннисном матче. Последний раз спортсменка уступала в финале Australian Open — 2026, где встретилась с Еленой Рыбакиной.
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
— Последний раз проигрывала в январе. С тех пор уже серия побед достигла 15 матчей. Вы уже забыли чувство проигрыша в теннисном матче?
— Нет, это чувство никогда не забудешь. Оно незабываемо (смеётся). То же самое, что и победа. Я ненавижу проигрывать. Это самое ужасное чувство для спортсмена, — передаёт слова Соболенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
Комментарии
- 27 апреля 2026
-
20:04
-
20:00
-
19:47
-
19:33
-
19:30
-
19:22
-
19:17
-
19:09
-
19:01
-
18:54
-
18:42
-
18:31
-
18:17
-
17:55
-
17:51
-
17:46
-
17:37
-
16:54
-
16:44
-
16:30
-
16:27
-
16:19
-
16:19
-
15:45
-
14:52
-
14:28
-
13:32
-
13:27
-
13:00
-
12:00
-
11:49
-
11:25
-
11:22
-
11:00
-
10:38