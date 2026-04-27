«Это чувство никогда не забудешь». Соболенко — об ощущениях от поражений в теннисе

«Это чувство никогда не забудешь». Соболенко — об ощущениях от поражений в теннисе
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, обыгравшая в 1/8 финала «тысячника» в Мадриде японку Наоми Осаку, ответила, забыла ли чувство поражения в теннисном матче. Последний раз спортсменка уступала в финале Australian Open — 2026, где встретилась с Еленой Рыбакиной.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— Последний раз проигрывала в январе. С тех пор уже серия побед достигла 15 матчей. Вы уже забыли чувство проигрыша в теннисном матче?
— Нет, это чувство никогда не забудешь. Оно незабываемо (смеётся). То же самое, что и победа. Я ненавижу проигрывать. Это самое ужасное чувство для спортсмена, — передаёт слова Соболенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

«Тоже хотела бы сыграть на «Бернабеу», но до турнира». Соболенко — после старта в Мадриде
«Тоже хотела бы сыграть на «Бернабеу», но до турнира». Соболенко — после старта в Мадриде
