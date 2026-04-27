«Стучу по дереву». Арина Соболенко высказалась о вирусе на турнире в Мадриде

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после выхода в четвертьфинал грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) высказалась о вирусе, из-за которого с соревнований снялось несколько игроков.

– Вы, видимо, слышали о вирусе, который тут бродит по турниру. Просто хочу спросить, как себя чувствуете?

– Стучу по дереву. Пока всё хорошо. Слышала, что мне нужно избегать этих такос (смеётся). Буду придерживаться той же еды, того же рациона, который ела с самого начала турнира. Стараюсь не задерживаться на территории слишком долго. Дополнительный витамин С, наверное, ещё дополнительный витаминный комплекс, надеюсь, всё будет в порядке, — передаёт слова Соболенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.