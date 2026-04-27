Соболенко — о проблемах с подачей: это был технический аспект, но также и психологический

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после выхода в четвертьфинал грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) рассказала, как справилась с обилием двойных ошибок, которые беспокоили её несколько лет назад.

– Раньше вы «славились» двойными ошибками. Но сейчас ваша вторая подача стала заметно лучше. Это психологический момент или технический, который вы преодолели?

– Думаю, у меня было сочетание обоих факторов. Это был технический аспект, но также и психологический. Поэтому мне нужно было прежде всего найти ответы с технической точки зрения на свою подачу. Затем, когда я нашла ответы, психологическая часть моих трудностей как бы исчезла, потому что я переключила своё внимание на другие вещи. Сейчас, конечно, всё ещё могу допускать двойные ошибки, но это меня не беспокоит. Точно знаю, что пошло не так. Знаю, как подстроиться, как лучше подавать. Так что сейчас, думаю, в целом я стала лучше играть. Стала лучше адаптироваться к разным условиям, к разным соперницам. Думаю, это сейчас моё оружие, — передаёт слова Соболенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.