Даниил Медведев повторил достижение Джоковича, Димитрова и Зверева на «Мастерсах»

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев стал четвёртым действующим игроком, которому удалось одержать 10 и более побед на всех девяти турнирах серии «Мастерс». Сегодня, 27 апреля, он присоединился к сербу Новаку Джоковичу, немцу Александру Звереву и болгарину Григору Димитрову.

Медведеву для данного достижения не хватало одной победы на турнире в Мадриде. Даниил одержал её в матче третьего круга, со счётом 6:3, 6:2 обыграв 140-ю ракетку мира 19-летнего норвежца Николая Будкова Кьера (Q).

Статистика Даниила Медведева на «Мастерсах» (победы):

Индиан-Уэллс – 25.

Майами – 19.

Цинциннати – 15.

Канада – 14.

Шанхай – 14.

Париж – 12.

Монте-Карло – 10.

Рим – 10.

Мадрид – 10.