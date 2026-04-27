Даниил Медведев повторил достижение Джоковича, Димитрова и Зверева на «Мастерсах»
Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев стал четвёртым действующим игроком, которому удалось одержать 10 и более побед на всех девяти турнирах серии «Мастерс». Сегодня, 27 апреля, он присоединился к сербу Новаку Джоковичу, немцу Александру Звереву и болгарину Григору Димитрову.
Медведеву для данного достижения не хватало одной победы на турнире в Мадриде. Даниил одержал её в матче третьего круга, со счётом 6:3, 6:2 обыграв 140-ю ракетку мира 19-летнего норвежца Николая Будкова Кьера (Q).
Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 16:40 МСК
Даниил Медведев
Николай Будков Кьер
Статистика Даниила Медведева на «Мастерсах» (победы):
Индиан-Уэллс – 25.
Майами – 19.
Цинциннати – 15.
Канада – 14.
Шанхай – 14.
Париж – 12.
Монте-Карло – 10.
Рим – 10.
Мадрид – 10.
Материалы по теме
