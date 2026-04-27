Мирра Андреева одержала 10-ю победу на грунте в текущем сезоне

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева одержала свою 10-ю в сезоне-2026 победу на грунтовом покрытии при одном поражении.
Сегодня, 27 апреля, Андреева пробилась в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В матче 1/8 финала Андреева (9) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5) обыграла 63-ю ракетку мира из Венгрии Анну Бондарь. Эта победа и стала для Мирры 10-й на грунте в сезоне.
До выступления в Мадриде юная россиянка завоевала титул на грунтовом турнире WTA-500 в Линце (Австрия) (четыре победы) и дошла до полуфинала соревнований WTA-500 в Штутгарте (Германия) (три победы).
Следующей соперницей Мирры Андреевой в Мадриде станет финалистка US Open — 2021, 25-я ракетка мира канадка Лейла Фернандес (24).
