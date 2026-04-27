«Я не чемпионка, я лузер». Мирра Андреева не сдержала эмоций по ходу матча с Бондарь

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать эмоций после того, как проиграла пять геймов подряд (со счёта 5:1) в третьем сете 63-й ракетке мира из Венгрии Анне Бондарь в рамках матча 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Я не чемпионка, я лузер. Сейчас проиграю, я проиграю», — крикнула Мирра в сторону своего бокса.

Отметим, матч с Бондарь Мирре всё же удалось выиграть. Россиянка перевела третий сет на тай-брейк, в котором победила со счётом 7:5.

Следующей соперницей Мирры Андреевой в Мадриде станет финалистка US Open — 2021, 25-я ракетка мира канадка Лейла Фернандес (24).