«Я не чемпионка, я лузер». Мирра Андреева не сдержала эмоций по ходу матча с Бондарь
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать эмоций после того, как проиграла пять геймов подряд (со счёта 5:1) в третьем сете 63-й ракетке мира из Венгрии Анне Бондарь в рамках матча 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 16:05 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|3
|6 5
Анна Бондарь
А. Бондарь
«Я не чемпионка, я лузер. Сейчас проиграю, я проиграю», — крикнула Мирра в сторону своего бокса.
Отметим, матч с Бондарь Мирре всё же удалось выиграть. Россиянка перевела третий сет на тай-брейк, в котором победила со счётом 7:5.
Следующей соперницей Мирры Андреевой в Мадриде станет финалистка US Open — 2021, 25-я ракетка мира канадка Лейла Фернандес (24).
