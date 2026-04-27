Третья ракетка мира Кори Гауфф потерпела поражение в 1/8 финала турнира в Мадриде

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф не смогла пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче четвёртого круга Гауфф (3) со счётом 4:6, 6:1, 6:7 (5:7) проиграла 13-й ракетке мира 21-летней чешке Линде Носковой (13). Отметим, в решающем сете Кори вела со счётом 4:1, однако не смогла использвь преимущество.

Встреча Гауфф с Носковой продлилась 2 часа и 6 минут. В её рамках Кори 13 раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Линды восемь эйсов, семь двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующей соперницей Носковой в Мадриде станет победительница матча Марта Костюк (Украина, 26) — Кэти Макнелли (США).

В прошлом году в Мадриде Гауфф дошла до финала, где проиграла Арине Соболенко.