Мирра Андреева заплакала после тяжёлой победы над Бондарь в 1/8 финала Мадрида

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать слёз после напряжённой победы над 63-й ракеткой мира из Венгрии Анной Бондарь в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Фото: скриншот из трансляции

Сегодня, 27 апреля, Мирра Андреева (9) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5) обыграла Бондарь. Отметим, в третьем сете Бондарь отыгралась со счёта 1:5, взяв пять геймов подряд. Однако юной россиянке удалось перевести партию на тай-брейк и выиграть его.

Следующей соперницей Мирры Андреевой в Мадриде станет финалистка US Open — 2021, 25-я ракетка мира канадка Лейла Фернандес (24).