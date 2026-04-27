Андреева — самая молодая с тремя подряд четвертьфиналами на одном WTA-1000 в XXI веке

Андреева — самая молодая с тремя подряд четвертьфиналами на одном WTA-1000 в XXI веке
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева в третий раз подряд вышла в четвертьфинальный раунд грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Сегодня, 27 апреля, в матче 1/8 финала Андреева (9) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5) обыграла 63-ю ракетку мира из Венгрии Анну Бондарь.

Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 16:05 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 7 7
7 7 		3 6 5
         
Анна Бондарь
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь

Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, которой удалось выйти в три четвертьфинала подряд на одном турнире категории WTA-1000 с момента выступлений швейцарки Мартины Хингис на турнире в Майами (1997, 1998, 1999), сообщает Opta Ace. Таким образом, Мирра — самая молодая теннисистка по этому показателю в XXI веке.

Следующей соперницей Мирры Андреевой в Мадриде станет финалистка US Open — 2021, 25-я ракетка мира канадка Лейла Фернандес (24).

