Мирра Андреева — лучшая в истории по числу четвертьфиналов WTA-1000 до достижения 19 лет

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала лидером в истории WTA по количеству четвертьфиналов на турнирах категории WTA-1000 до достижения 19 лет.

Сегодня, 27 апреля, Мирра вышла четвертьфинальный раунд грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В матче 1/8 финала Андреева (9) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5) обыграла 63-ю ракетку мира из Венгрии Анну Бондарь. Для Андреевой, которой через дня (29 апреля) исполнится 19, это девятый в карьере четвертьфинал на «тысячнике».

Мирра успела превзойти по этому показателю американку Кори Гауфф.

Лидеры по числу четвертьфиналов на WTA-1000 до достижения 19 лет (с момента введения формата в 2009 году)