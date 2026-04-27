Мирра Андреева — лучшая в истории по числу четвертьфиналов WTA-1000 до достижения 19 лет

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала лидером в истории WTA по количеству четвертьфиналов на турнирах категории WTA-1000 до достижения 19 лет.

Сегодня, 27 апреля, Мирра вышла четвертьфинальный раунд грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В матче 1/8 финала Андреева (9) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5) обыграла 63-ю ракетку мира из Венгрии Анну Бондарь. Для Андреевой, которой через дня (29 апреля) исполнится 19, это девятый в карьере четвертьфинал на «тысячнике».

Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 16:05 МСК
Мирра Андреева
Россия
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 7 7
7 7 		3 6 5
         
Мирра успела превзойти по этому показателю американку Кори Гауфф.

Лидеры по числу четвертьфиналов на WTA-1000 до достижения 19 лет (с момента введения формата в 2009 году)

  1. Мирра Андреева (Россия) – 9.
  2. Кори Гауфф (США) – 8.
  3. Каролина Возняцки (Дания) – 3.
  4. Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3.
  5. Катрин Беллис (США) – 2.
