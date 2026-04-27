Даниил Медведев прокомментировал выход в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
В матче третьего круга Медведев (7) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 140-ю ракетку мира 19-летнего норвежца Николая Будкова Кьера (Q).
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
— Как сложился матч для тебя? Что было сложного? Как ты это преодолел?
— Да, был отличный матч, я очень доволен своим уровнем. Наверное, самое сложное было – это брейк в начале второго сета. Но он очень хорошо сыграл тот гейм, то есть не считаю, что я там что-то мог сделать лучше. Поэтому задача была постараться как можно быстрее этот брейк вернуть. Но на грунте это в каком-то смысле сделать легче, чем на других покрытиях, поэтому я смог этого добиться сразу и вернуть инициативу в свои руки. А так —отличный матч, надеюсь, что буду продолжать в том же духе, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
