Даниил Медведев: когда ты молодой, на тренировках играешь лучше, чем в матчах

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев рассказал об опыте тренировок с 19-летним норвежцем Николаем Будковым Кьером после победы над ним в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

– Ты не раз уже говорил об этом парне — молодом, перспективном, с ним тренировался. Но одно дело — тренироваться, другое — играть. Мог ли ты во время тренировок с ним что-то присмотреть для себя — как он сыграет в матче?

– Конечно, матч — это всегда другая атмосфера и обстановка, и тут думаю, что, наверное, в каком-то смысле сработал опыт. То есть, понятное дело, у меня в последнее время, скажем так, немножко выше уровень игры. Да, он может, где-то вилять по сравнению, может быть, с тем, что было четыре года или пять лет назад. Но когда он есть, обычно в матчах играю лучше, чем на тренировках. Наверное, когда молодой, тут как раз наоборот — ты на тренировках играешь лучше, чем в матчах. И потом происходит момент, когда надо учиться делать наоборот. Поэтому не знаю, сыграло ли это какую-то роль. Знал, что он может очень хорошо играть, поэтому готовился к очень тяжёлой игре и знал, что мне нужно показывать свой максимум. Ну и, скажем так, играл сейчас лучше, чем тогда с ним на тренировках, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.