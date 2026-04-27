Медведев — о «Ролан Гаррос»: максимально рыхлый грунт, самые тяжёлые мячи вообще в мире

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев высказался об особенностях покрытия на «Ролан Гаррос».

– Многие говорят, что грунты всех турниров отличаются. А какой из них ближе всего к «Ролан Гаррос»?

– Ну, «Ролан Гаррос», кстати, тоже со временем меняется. Когда я только начинал, в Париже были корты совершенно точь-в-точь как в Мадриде. Был бетон, на котором можно было скользить. И там мне очень нравилось, потому что там нет высоты, мяч пониже отскакивает. Мне очень нравилось там играть. При этом я же проигрывал в первых кругах. То есть говорю это, не потому что я побеждал на «Ролан Гаррос», а просто мне нравилось играть на том грунте. И, наверное, последние года три-четыре он совершенно поменялся, там очень много грунта теперь, особенно если играть на центральном корте. То есть он максимально рыхлый, очень много грунта, мячи они поменяли на Wilson — на самые тяжёлые вообще в мире. И игра совершенно поменялась. Но всё равно, опять же, все, кто умеют играть на грунте, те и показывают хорошие результаты. Нет такого, что после этого совершенно поменялись победители матчей. Но игра поменялась, поэтому сейчас, наверное, ближе всего к «Ролан Гаррос». И нет турнира, потому что везде играют Dunlop, они всё-таки летят — быстрые мячи. А там у них Wilson — то есть совершенно другая игра. Но если по самому грунту говорить, наверное, Рим поближе, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.