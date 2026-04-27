Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Просто страшно». Медведев ответил, почему не хочет тренироваться на «Сантьяго Бернабеу»

Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как относится к тому, что в 2026 году на футбольном стадионе «Сантьяго Бернабеу» мадридского «Реала» организовали дополнительный тренировочный корт турнира в Мадриде.

– Тебе как футбольному болельщику не предлагали случайно сходить потренироваться на «Сантьяго Бернабеу», где постелили грунтовый корт?
– Предлагали. И мне, и думаю, многим другим тоже. Но мне страшно, что корт там будет отличаться. Даже когда играем на этом же стадионе, все тренировочные корты сильно отличаются от центральных, или, допустим третьего. И даже центральный отличается от второго — Аранчи Санчес-Викарио. А на «Бернабеу» просто страшно, что там вообще всё будет по-другому. Ты себя убьёшь там, а потом не попадёшь в корт на центральном, поэтому я не стал. А так идея крутая, конечно, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Календарь «Мастерса» в Мадриде
Сетка «Мастерса» в Мадриде
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android