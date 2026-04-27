Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Александр Блокс — Феликс Оже-Альяссим, результат матча 27 апреля 2026, счёт 2:0, 3-й круг турнира в Мадриде

Пятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим не смог выйти в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
Комментарии

Пятая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим не смог пробиться в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 19:20 МСК
Александр Блокс
Бельгия
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		3
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
В матче третьего круга Оже-Альяссим (3) со счётом 6:7 (3:7), 3:6 уступил 69-й ракетке мира из Бельгии Александру Блоксу.

Встреча Оже-Альяссима с Блоксом продлилась 1 час и 34 минуты. В её рамках Феликс два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету Александра пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

За выход в четвертьфинал турнира в Мадриде Блокс сразится с 20-й ракеткой мира из Аргентины Франсиско Серундоло (16).

Календарь «Мастерса» в Мадриде
Сетка «Мастерса» в Мадриде
