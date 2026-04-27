Пятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим не смог выйти в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
Пятая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим не смог пробиться в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 19:20 МСК
Александр Блокс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Феликс Оже-Альяссим
В матче третьего круга Оже-Альяссим (3) со счётом 6:7 (3:7), 3:6 уступил 69-й ракетке мира из Бельгии Александру Блоксу.
Встреча Оже-Альяссима с Блоксом продлилась 1 час и 34 минуты. В её рамках Феликс два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету Александра пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.
За выход в четвертьфинал турнира в Мадриде Блокс сразится с 20-й ракеткой мира из Аргентины Франсиско Серундоло (16).
