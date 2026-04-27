Андреева: чувствую себя более эмоционально стабильно в сравнении с первым матчем в Мадриде

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) рассказала о своём эмоциональном состоянии по ходу соревнований.

Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 16:05 МСК
Мирра Андреева
Россия
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 7 7
7 7 		3 6 5
         
Анна Бондарь
Венгрия
– Обычно игрок по ходу турнира набирает форму. Можешь сказать, что ты её набираешь потихоньку? Ведь матчи всё-таки совсем разные получаются. И в чём ты прибавила по сравнению с первыми двумя поединками?
– Я бы сказала, наверное, что по сравнению с первым матчем, как бы странно это ни звучало, чувствую себя более стабильно эмоционально. То есть чувствую, что не буду жаловаться на каждый мяч, который неровно отскакивает, или на каждую линию, в которую мой соперник пробьёт. Я более сейчас спокойно отношусь к этим ситуациям, нежели в первом матче, когда меня всё это очень раздражало. А также сказала бы, что в целом на протяжении всего матча чувствую, что в каких-то моментах играю хорошо. Понятно, что в каких-то моментах и соперник может хорошо сыграть, а у меня там получится где-то пару ошибок. Но нет таких провалов, знаете, как, к примеру, — пять-шесть ошибок подряд. Поэтому, наверное, просто получается держать стабильный уровень игры, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Следующей соперницей Мирры Андреевой в Мадриде станет финалистка US Open — 2021, 25-я ракетка мира канадка Лейла Фернандес (24).

