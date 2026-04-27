Марта Костюк уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Мадриде

23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче четвёртого круга Костюк (26) со счётом 6:2, 6:3 уверенно обыграла американку Кэти Макнелли, занимающую 76-ю строчку в мировом рейтинге.

Встреча Костюк с Макнелли продлилась 1 час и 38 минут. В её рамках Марта два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Кэти ни одного эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в полуфинал Мадрида Костюк сразится с 13-й ракеткой мира из Чехии 21-летней Линдой Носковой (13).