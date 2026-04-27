Александр Зверев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
Поделиться
Олимпийский чемпион 2020 года третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев уверенно вышел в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 21:10 МСК
Теренс Атман
Александр Зверев
В матче третьего круга Зверев (2) со счётом 6:3, 7:6 (7:2) обыграл 47-ю ракетку мира из Франции Теренса Атмана.
Встреча Зверева с Атманом продлилась 1 час и 39 минут. В её рамках Александр два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Теренса три эйса, одна двойная ошибка и единственный реализованный брейк-пойнт.
За выход в четвертьфинал турнира в Мадриде Зверев сразится с победителем матча Карен Хачанов (Россия, 13) — Якуб Меншик (Чехия, 23).
Комментарии
