Определился соперник Даниила Медведева в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Определился соперник чемпиона US Open – 2021, 10-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Им стал 13-й номер мирового рейтинга итальянец Флавио Коболли (10).

В матче третьего круга Коболли со счётом 6:3, 6:2 обыграл 96-ю ракетку мира из Парагвая Адольфо Даниэля Вальехо (Q). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 14 минут.

В её рамках Коболли три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Вальехо ни одного эйса, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.