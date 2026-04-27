Определился соперник Даниила Медведева в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
Определился соперник чемпиона US Open – 2021, 10-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Им стал 13-й номер мирового рейтинга итальянец Флавио Коболли (10).
Мадрид (м). 4-й круг
28 апреля 2026, вторник. 21:30 МСК
Даниил Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Флавио Коболли
В матче третьего круга Коболли со счётом 6:3, 6:2 обыграл 96-ю ракетку мира из Парагвая Адольфо Даниэля Вальехо (Q). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 14 минут.
Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 21:10 МСК
Адольфо Даниэль Вальехо
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Флавио Коболли
В её рамках Коболли три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Вальехо ни одного эйса, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.
