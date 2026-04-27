«У меня в прошлом году было такое». Даниил Медведев высказался о вирусе в Мадриде

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев после выхода в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) высказался о вирусе или отравлении, из-за которого с соревнований снялись некоторые теннисисты.

В матче третьего круга Медведев (7) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 140-ю ракетку мира 19-летнего норвежца Николая Будкова Кьера (Q).

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 16:40 МСК
— Какая обстановка, атмосфера сейчас в раздевалках, коридорах в связи с вирусом или отравлением теннисистов? Нет ли ощущения флешбэка из ковидных времён?
— Я что-то слышал про вирус, вот у меня с собой… Показывать не буду, пшикалка на руки. Но это не из-за вируса, это просто я стараюсь иногда использовать. Мне кажется, что тут всегда может быть такое. И вопрос это — еда, вирус или что? Непонятно. У меня в прошлом году было такое. В принципе, я не так часто заболеваю — отравление, вирус — никогда неизвестно. В прошлом году у меня было два раза, оба раза очень сильно. Один раз в Дохе снялся в матче с Феликсом [Оже-Альяссимом], а второй раз было после турнира в Монте-Карло. Я просто себя ужасно чувствовал. Поэтому единственное, что можно делать, делаю. Не вижу никакой паники. Что-то я там слышал про клубнику, но я не ем клубнику, стараюсь пшикать на руки дезинфектором, однако это вообще по жизни полезно.

— Ещё говорят, что креветки виноваты.
— Креветки? А я их ел. Ну так если они жареные, это как тогда?

— Ну вот говорят про креветки.
— Нет, если сырые, то возможно. А жареные-то, по идее, как? Они же нормальные, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

