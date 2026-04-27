Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«В любом случае будет интересен». Даниил Медведев высказался о финале Лиги чемпионов

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев после выхода в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) высказался о предстоящих полуфинальных матчах Лиги чемпионов — 2025/2026.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— В четверг в Мадриде на стадионе «Метрополитано» будет полуфинал Лиги чемпионов «Атлетико» — «Арсенал». Если расписание позволит, пойдёшь ли поболеть за какую-то из двух команд? Или считаешь, что кто победит в паре «Бавария» — ПСЖ, тот выиграет и Лигу чемпионов.
— Я, кстати, даже не подумал, что они же в Мадриде первый матч играют. Тут про расписание всё легко. Если проигрываю, то, наверное, иду действительно, потому что матч хороший. Если выиграю, то не пойду — буду дальше готовиться к своим матчам. Но это так всегда. Люблю такие ситуации, потому что победа — это, конечно, победа. И, естественно, я предпочитаю победить и не ходить на «Атлетико» — «Арсенал». А так — нет, я не думаю, что, кто бы ни выиграл в паре, уже победил в ЛЧ. Понятное дело, что «Бавария» и «ПСЖ» — кто выиграет, тот будет фаворитом. Но «Арсенал» и «Атлетико» — это команды, которые в защите могут не пропустить, потом там один гол Сёрлот [игрок «Атлетико»] или кто там, Хаверц [игрок «Арсенала»], забивает — и всё, финал окончен. Поэтому финал в любом случае будет интересен, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Комментарии
