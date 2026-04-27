«В любом случае будет интересен». Даниил Медведев высказался о финале Лиги чемпионов

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев после выхода в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) высказался о предстоящих полуфинальных матчах Лиги чемпионов — 2025/2026.

— В четверг в Мадриде на стадионе «Метрополитано» будет полуфинал Лиги чемпионов «Атлетико» — «Арсенал». Если расписание позволит, пойдёшь ли поболеть за какую-то из двух команд? Или считаешь, что кто победит в паре «Бавария» — ПСЖ, тот выиграет и Лигу чемпионов.

— Я, кстати, даже не подумал, что они же в Мадриде первый матч играют. Тут про расписание всё легко. Если проигрываю, то, наверное, иду действительно, потому что матч хороший. Если выиграю, то не пойду — буду дальше готовиться к своим матчам. Но это так всегда. Люблю такие ситуации, потому что победа — это, конечно, победа. И, естественно, я предпочитаю победить и не ходить на «Атлетико» — «Арсенал». А так — нет, я не думаю, что, кто бы ни выиграл в паре, уже победил в ЛЧ. Понятное дело, что «Бавария» и «ПСЖ» — кто выиграет, тот будет фаворитом. Но «Арсенал» и «Атлетико» — это команды, которые в защите могут не пропустить, потом там один гол Сёрлот [игрок «Атлетико»] или кто там, Хаверц [игрок «Арсенала»], забивает — и всё, финал окончен. Поэтому финал в любом случае будет интересен, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.