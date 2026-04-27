Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он играет в невероятный теннис». Медведев поделился впечатлениями от 19-летнего Ходара

Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев после выхода в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) высказался о таланте 19-летнего испанца Рафаэля Ходара, который ранее тоже вышел в 1/8 финала соревнований.

— Хотелось бы узнать твоё мнение о Рафаэле Ходаре — новом испанском таланте. Ты видел его в деле?
— Я видел не так много, но вчера кое-что посмотрел — первый сет и, конечно, несколько хайлайтов. Я думаю, что то, что он делает для своего возраста, просто невероятно, особенно учитывая, что он сейчас побеждает всех этих парней. И то, с чего он начинал, — 900-е место в прошлом году — и вот уже попадание в топ-40 — это очень редко кому удаётся, поэтому я считаю, что это огромный талант. И всегда возникает вопрос: станешь ли ты тем, кто доходит до финала каждого турнира «Большого шлема»? Мы знаем таких парней сейчас или раньше. Или же это будет просто очень хороший игрок — это никогда не знаешь наверняка. Но он играет в невероятный теннис, и за ним интересно наблюдать, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Календарь «Мастерса» в Мадриде
Сетка «Мастерса» в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android