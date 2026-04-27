«Мне очень нравится». Даниил Медведев высказался о грунтовом покрытии в Мадриде

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев после выхода в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) оценил покрытие кортов турнира в 2026 году.

— Расскажи, пожалуйста, о своих взаимоотношениях именно с мадридским грунтом. Насколько он отличается от других?

— Да, он обычно очень сильно отличается. У меня ощущение, что в этом году они положили больше грунта. То есть обычно он прямо, наверное, самый жёсткий такой грунт, то есть очень мало именно песка, а в основном это как бы бетон, на котором можно скользить. И если уж совсем быть честным, я не могу сказать, что мне это очень нравилось, но при этом я понимал, что если в какой-то момент найти свою игру, то, наверное, на таком грунте у меня может как бы что-то получиться. Но в этом вот году мне как будто даже больше нравится. То есть тут больше стало песка, даже когда скользишь, то он больше как бы рыхлится, этот грунт. Мне очень нравится, мне вроде бы подходит, и эта высота [над уровнем моря] даёт как бы какую-то небольшую возможность подавать. Это та возможность, которой на других грунтовых кортах как раз и нет, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.