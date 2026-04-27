Мирра Андреева жаловалась на ужасный запах по ходу матча с Бондарь в Мадриде
Поделиться
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева жаловалась на ужасный запах по ходу матча с 63-й ракеткой мира из Венгрии Анной Бондарь в рамках 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 16:05 МСК
Мирра Андреева
Окончен
2 : 1
Анна Бондарь
«Там буквально воняет дерьмом… Ну, очень сильно», — сказала Мирра судье на вышке по ходу второго сета матча.
Фото: скриншот из трансляции
Андреева (9) выиграла матч с Бондарь со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5). Отметим, в третьем сете Бондарь отыгралась со счёта 1:5, взяв пять геймов подряд.
Следующей соперницей Мирры Андреевой в Мадриде станет финалистка US Open — 2021, 25-я ракетка мира канадка Лейла Фернандес (24).
Комментарии
- 28 апреля 2026
-
00:32
-
00:12
-
00:00
- 27 апреля 2026
-
23:36
-
23:28
-
23:18
-
23:04
-
22:51
-
22:49
-
22:37
-
22:03
-
21:51
-
21:36
-
21:14
-
20:55
-
20:16
-
20:04
-
20:00
-
19:47
-
19:33
-
19:30
-
19:22
-
19:17
-
19:09
-
19:01
-
18:54
-
18:42
-
18:31
-
18:17
-
17:55
-
17:51
-
17:46
-
17:37
-
16:54
-
16:44