Карен Хачанов проиграл Якубу Меншику в третьем круге «Мастерса» в Мадриде
Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 22:10 МСК
Карен Хачанов
К. Хачанов
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 11
|
|7 13
Якуб Меншик
Я. Меншик
В матче третьего круга Хачанов (13) со счётом 4:6, 6:7 (11:13) проиграл 27-й ракетке мира из Чехии Якубу Меншику (23).
Встреча Хачанова с Меншиком продлилась 1 час и 49 минут. В её рамках Карен девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Меншика 14 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Следующим соперником Меншика в Мадриде станет олимпийский чемпион 2020 года третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев (2).
