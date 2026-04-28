Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов — Якуб Меншик, результат матча 27 апреля 2026, счёт 0:2, 3-й круг турнира в Мадриде

Карен Хачанов проиграл Якубу Меншику в третьем круге «Мастерса» в Мадриде
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 22:10 МСК
В матче третьего круга Хачанов (13) со счётом 4:6, 6:7 (11:13) проиграл 27-й ракетке мира из Чехии Якубу Меншику (23).

Встреча Хачанова с Меншиком продлилась 1 час и 49 минут. В её рамках Карен девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Меншика 14 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Следующим соперником Меншика в Мадриде станет олимпийский чемпион 2020 года третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев (2).

Календарь «Мастерса» в Мадриде
Сетка «Мастерса» в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android