Мирра Андреева высказалась о своей фразе «я не чемпионка, я лузер» по ходу матча в Мадриде

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своих эмоциях по ходу матча 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Мирра не смогла сдержать эмоций после проигрыша пяти геймов подряд (со счёта 5:1) в третьем сете 63-й ракетке мира из Венгрии Анне Бондарь в рамках матча 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Я не чемпионка, я лузер. Сейчас проиграю, проиграю», — крикнула Мирра в сторону своего бокса, момент попал в трансляцию.

«Просто, знаете, тоже столько эмоций, столько нереализованных ситуаций было, поэтому, конечно, в какой-то момент это всё начало выходить, всё начало выплёскиваться. И, конечно, непросто вести 5:1 и потом пять геймов подряд проиграть. Какие-то геймы были проиграны очень легко, в каких-то, понятно, мы боролись, у меня даже был матчбол, были шансы, поэтому в этом плане просто было непросто всё это внутри сдержать, в какой-то момент это просто всё выплеснулось. Но я, на самом деле, думаю, странно, в какой-то мере мне это даже помогло, потому что потом я вышла на свою подачу очень злая на себя и забрала свою подачу под ноль. И потом тоже не обрадовалась, когда выиграла, я сказала Кончите: «Так не могло случиться два гейма назад?» В конце матча тоже было немного нервно, даже когда у меня получалось выиграть», — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.