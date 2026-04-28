Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Мирра Андреева высказалась о своей фразе «я не чемпионка, я лузер» по ходу матча в Мадриде
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своих эмоциях по ходу матча 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Мирра не смогла сдержать эмоций после проигрыша пяти геймов подряд (со счёта 5:1) в третьем сете 63-й ракетке мира из Венгрии Анне Бондарь в рамках матча 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Я не чемпионка, я лузер. Сейчас проиграю, проиграю», — крикнула Мирра в сторону своего бокса, момент попал в трансляцию.

Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 16:05 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 7 7
7 7 		3 6 5
         
Анна Бондарь
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь

«Просто, знаете, тоже столько эмоций, столько нереализованных ситуаций было, поэтому, конечно, в какой-то момент это всё начало выходить, всё начало выплёскиваться. И, конечно, непросто вести 5:1 и потом пять геймов подряд проиграть. Какие-то геймы были проиграны очень легко, в каких-то, понятно, мы боролись, у меня даже был матчбол, были шансы, поэтому в этом плане просто было непросто всё это внутри сдержать, в какой-то момент это просто всё выплеснулось. Но я, на самом деле, думаю, странно, в какой-то мере мне это даже помогло, потому что потом я вышла на свою подачу очень злая на себя и забрала свою подачу под ноль. И потом тоже не обрадовалась, когда выиграла, я сказала Кончите: «Так не могло случиться два гейма назад?» В конце матча тоже было немного нервно, даже когда у меня получалось выиграть», — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

