Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Мадриде, 2026 год: результаты матчей 27 апреля

«Мастерс» в Мадриде, 2026 год: результаты матчей 27 апреля
Комментарии

27 апреля на грунтовых кортах в Мадриде (Испания) прошёл очередной игровой день турнира серии «Мастерс». В рамках соревновательного дня состоялись матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Теннис. АТР-1000 в Мадриде (Испания). Третий круг. Результаты матчей 27 апреля:

Каспер Рууд (Норвегия, 12) – Алехандро Давидович Фокина (Испания, 20) – 6:3, 6:1;
Cтефанос Циципас (Греция, LL) – Даниэль Мерида-Агилар (Нидерланды, Q) – 6:4, 6:2;
Даниил Медведев (Россия, 7) – Николай Будков Кьер (Норвегия, Q) – 6:3, 6:2;
Франсиско Серундоло (Аргентина, 16) – Лучано Дардери (Италия, 18) – 6:2, 6:3;
Александр Блокс (Бельгия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) – 7:6 (7:3), 6:3;
Флавио Коболли (Италия, 10) – Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай, Q) – 6:3, 6:2;
Александр Зверев (Германия, 2) – Теренс Атман (Франция) – 6:3, 7:6 (7:2).
Якуб Меншик (Чехия, 23) – Карен Хачанов (Россия, 13) – 6:4, 7:6 (13:11).

Сетка турнира ATP-1000 в Мадриде
Календарь турнира ATP-1000 в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android