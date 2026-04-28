«Мастерс» в Мадриде, 2026 год: результаты матчей 27 апреля

27 апреля на грунтовых кортах в Мадриде (Испания) прошёл очередной игровой день турнира серии «Мастерс». В рамках соревновательного дня состоялись матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Каспер Рууд (Норвегия, 12) – Алехандро Давидович Фокина (Испания, 20) – 6:3, 6:1;

Cтефанос Циципас (Греция, LL) – Даниэль Мерида-Агилар (Нидерланды, Q) – 6:4, 6:2;

Даниил Медведев (Россия, 7) – Николай Будков Кьер (Норвегия, Q) – 6:3, 6:2;

Франсиско Серундоло (Аргентина, 16) – Лучано Дардери (Италия, 18) – 6:2, 6:3;

Александр Блокс (Бельгия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) – 7:6 (7:3), 6:3;

Флавио Коболли (Италия, 10) – Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай, Q) – 6:3, 6:2;

Александр Зверев (Германия, 2) – Теренс Атман (Франция) – 6:3, 7:6 (7:2).

Якуб Меншик (Чехия, 23) – Карен Хачанов (Россия, 13) – 6:4, 7:6 (13:11).