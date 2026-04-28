Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Мирра Андреева прокомментировала предстоящий матч с Фернандес в 1/4 финала Мадрида

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящем матче с финалисткой US Open — 2021 25-й ракеткой мира канадкой Лейлой Фернандес в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Мадрид (ж). 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 14:00 МСК
— Каков твой план восстановления? И как себя чувствуешь физически перед встречей с Лейлой Фернандес?
— Да, конечно, Лейла непростая соперница. И да, поговорю с [тренером] Кончитой [Мартинес] о матче, о том, что нам нужно делать, о плане. Посмотрим, что она скажет. Поговорим завтра перед матчем. А сейчас просто сосредоточусь на восстановлении, на том, чтобы быстрее добраться до отеля, на том, чтобы выспаться как можно лучше, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Календарь WTA-1000 в Мадриде
Сетка WTA-1000 в Мадриде
Материалы по теме
«В первом матче меня больше раздражали разные моменты на корте». Мирра — в Мадриде
Эксклюзив
«В первом матче меня больше раздражали разные моменты на корте». Мирра — в Мадриде
Мирра сотворила камбэк в Мадриде! Третий год подряд Андреева вышла в четвертьфинал турнира Мирра сотворила камбэк в Мадриде! Третий год подряд Андреева вышла в четвертьфинал турнира
