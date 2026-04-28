Мирра Андреева прокомментировала предстоящий матч с Фернандес в 1/4 финала Мадрида

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящем матче с финалисткой US Open — 2021 25-й ракеткой мира канадкой Лейлой Фернандес в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

— Каков твой план восстановления? И как себя чувствуешь физически перед встречей с Лейлой Фернандес?

— Да, конечно, Лейла непростая соперница. И да, поговорю с [тренером] Кончитой [Мартинес] о матче, о том, что нам нужно делать, о плане. Посмотрим, что она скажет. Поговорим завтра перед матчем. А сейчас просто сосредоточусь на восстановлении, на том, чтобы быстрее добраться до отеля, на том, чтобы выспаться как можно лучше, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.