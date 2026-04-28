Елена Рыбакина проиграла Анастасии Потаповой в четвёртом круге турнира в Мадриде

Завершился матч четвёртого круга турнира WTA-1000 в Мадриде в рамках которого вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина встретилась с представительницей Австрии Анастасией Потаповой, занимающей в мировом рейтинге 56-е место. Матч закончился победой Потаповой со счётом 7:6 (10:8), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 56 минут. В её рамках Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Потаповой два эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В четвертьфинале турнира Потапова сыграет с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.