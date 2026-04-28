Хачанов объяснил поражение от Меншика в третьем круге «Мастерса» в Мадриде

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение в матче третьего круга турнира в Мадриде от представителя Чехии Якуба Меншика со счётом 4:6, 6:7 (11:13).

— Что не получилось, чего немножко не хватило, чтобы это всё переломить в твою сторону?

— Не получилось выиграть. Вот и всё.

— Ну а так по игре, ты собой сегодня доволен?

— Поражения бывают разные. В любом случае, наверное, послевкусие также. Тут реально не то, чтобы не к чему придраться, а, правда, доволен игрой, куражом, как я был в матче, то есть, ну, что я делал, как играл, поэтому просто обидно за результат, так скажем. Ну единственное, что можно сказать про приём, но тут надо отдать сопернику должное, подавал он просто нереально. Не знаю, кто, может быть, ещё принимал бы лучше меня. То есть я опять же говорю это не как, наверное, отмазку, а больше как похвалу ему, потому что особенно на тай-брейке, то есть тоже в паре розыгрышей прямо не повезло.

Ну, то есть такой вот случай, случай матча, где какие-то моменты, а именно матч складывается из моментов, и эти моменты сложились прямо в его пользу. И мне где-то чуть-чуть вот просто не хватило и не повезло переломить эту ситуацию во втором сете, по крайней мере, — сказал Хачанов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Следующим соперником Меншика в Мадриде станет олимпийский чемпион 2020 года третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев (2).