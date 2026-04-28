Хачанов рассказал, какие выводы сделает после поражения от Меншика на турнире в Мадриде

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился мыслями о том, какой след для него оставила игра с 27-м номером рейтинга из Чехии Якубом Меншиком. Россиянин не смог пробиться в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), проиграв Меншику со счётом .4:6, 6:7 (11:13).

— То, что ты вот наиграл здесь за эти дни, вот эту игровую эту практику, как она тебе пригодится дальше, как считаешь?

— Ну, грунт опять же, конечно же, везде разный, разные ощущения, тут особенно, играешь на высоте. На высоте в любом случае, там и подачи, и мячи летят через воздух гораздо быстрее, сильнее. То есть, тут специфический грунт, так скажем. Ну, в любом случае, конечно же, тренировки, игры, матчи — это позитив. И надо постараться этот матч, наверное, взять именно как больше позитивный. То есть сделать вывод и понимать, что вот всё, я в игре, я как бы нашёл, нахожу вот эти ощущения, нахожу игру. Ну опять же, я играл против хорошего соперника, хорошего игрока. Он сегодня, правда, сыграл очень хорошо тоже, — сказал Хачанов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Следующим соперником Меншика в Мадриде станет олимпийский чемпион 2020 года третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев (2).