Потапова — первая в истории «лаки-лузер», вышедшая в четвертьфинал турнира в Мадриде

56-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова стала первой в истории «лаки-лузером», которая вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде.

На стадии четвёртого круга турнира в Мадриде Потапова обыграла вторую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 7:6 (10:8), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 56 минут. За это время Рыбакина семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Потаповой девять эйсов, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В четвертьфинале турнира Потапова встретится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.