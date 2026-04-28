Потапова — первая в истории «лаки-лузер», вышедшая в четвертьфинал турнира в Мадриде
56-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова стала первой в истории «лаки-лузером», которая вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде.
Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 23:10 МСК
Елена Рыбакина
На стадии четвёртого круга турнира в Мадриде Потапова обыграла вторую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 7:6 (10:8), 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 56 минут. За это время Рыбакина семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Потаповой девять эйсов, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В четвертьфинале турнира Потапова встретится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.
